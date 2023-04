BARI - Si rinnova anche per questa edizione 2023 il sodalizio tra Expolevante e il mondo dello Sport e del Fitness a tutto tondo. Tanti gli stand e le attività dedicate alle diverse discipline come il Padel e il Football ma anche agli appassionati di bicicletta. A sostenere il settore Go Up da sempre sensibile alla promozione delle discipline sportive come strumento educativo.In occasione di Expolevante è approdata in Fiera anche una tappa della manifestazione Bari Pedala. Gli oltre 200 ciclisti partiti dai diversi quartieri della città si sono incontrati in prossimità del padiglione 71 e da lì, insieme a coloro che sono arrivati in bici e sono entrati gratuitamente, sono ripartiti per una ciclo passeggiata per il quartiere Fesca-San Girolamo con ritorno in Fiera.“Oggi non siamo qui solo per una ciclo passeggiata – ha commentato l’assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli – Ma prendiamo parte a una manifestazione inclusiva adatta a tutti che serve a promuovere la cultura della ciclabilità a tutto tondo. Ci auguriamo che la bicicletta non sia solo un mezzo di locomozione nel tempo libero ma uno strumento per spostarsi quotidianamente. Non ci resta che prendere la bicicletta e venire a Expolevante, dove chi arriva con questo mezzo ha la possibilità di entrare gratis”Per tutta la durata della manifestazione, presso il padiglione 71, i visitatori possono esplorare il mondo del Padel, il nuovo sport che sta prendendo sempre più piede in città. Ogni mattina sarà possibile prendere parte a lezioni aperte tenute, ogni giorno, da diverse Academy come Kendro e Dorado. Dalle 12.30 alle 17.30 nella seconda giornata si è inoltre tenuto un torneo misto seguito da un’esibizione. Nello stand 71 è presente anche un ampio spazio dedicato al Football Village, all’interno del quale si è tenuto in mattinata l’Expomundial, della categoria piccoli amici 2017, 3C2. Nel primo pomeriggio è stato il turno della Miccoli Supercup, competizione dedicata ai pulcini 2013 a cui ha fatto seguito un open day dedicato al calcio femminile e la presentazione della Top soccer cup 2021.Anche quest’anno il Coni ha allestito uno spazio dedicato in collaborazione con la NuovaFiera del Levante e con le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite e le discipline associate per promuovere l’attività fisica e i corretti stili di vita. Tanti gli appuntamenti in programma presso lo stand numero 90: i visitatori hanno potuto partecipare a simulazioni di guida e gimkane con birilli, effettuare dimostrazioni gratuite di diversi sport come il Power Cycling, seguire i campionati regionali di distensione su panca (organizzati dalla Fipe) e assistere a incontri di arti marziali, esibizioni di volley e basket. Nello stand del Coni-Comitato Regionale Puglia è inoltre possibile richiedere informazioni e iscriversi agli EducampConi 2023/2024, centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, possono sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età. Per la prima volta il Coni arriva a Expolevante in sinergia con Aci Puglia.: www.expolevante.it: Expolevante / Nuova Fiera del Levante: @expolevante / @nuovafieradellevante