Le distanze su cui i partecipanti hanno gareggiato sono state 1000 – 1500 – 2000 metri nello specchio d’acqua antistante l’Arsenale militare di Taranto in un campo a sei corsie. Ad organizzare la giornata sportiva la Lega Navale di Taranto insieme alla FIC (Federazione Italiana Canottaggio). Un appuntamento molto atteso soprattutto per la sezione tarantina della Lega Navale Italiana che dopo ben cinquant’anni é tornata a gareggiare.



A contendersi il podio le seguenti società:



Lni Taranto Club Taranto Pro Monopoli Lni Brindisi Brindisi Row Barion Cus Bari VVF Carrino Lni Barletta

TARANTO - Si è tenuta questa mattina la seconda tappa del campionato regionale della Federazione Italiana di Canottaggio presso la banchina torpediniere. Alla gara di velocità hanno partecipato quasi 200 atleti, provenienti da tutta la Puglia, delle categorie Under 17, Under 19, Under 23, Under 23 Pesi Leggeri, Pesi Leggeri e Senior.