via formula1.com

- Charles Leclerc si prende la pole position a Baku (terza consecutiva in Azerbaijan per il pilota monegasco della Ferrari), battendo per quasi 2 decimi Verstappen, nell'ultimo tentativo. Seconda fila invertita fra Ferrari e Red Bull, con Perez che si mette davanti a Sainz.In terza fila la Mercedes di Hamilton e l'Aston Martin di Alonso. Questa griglia varrà per il Gran Premio di Azerbaijian in programma alle ore 15 di domenica 30 aprile ed è completamente dalla Sprint Race che si correrà per la prima volta, quale gara a parte, alle 15.30 di sabato 29 aprile 2023.