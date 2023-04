ROMA - Ultimo appuntamento per “Il Cantante Mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 22 aprile alle 21.30 su Rai 1. La finalissima inizierà con lo spareggio tra la maschera della Stella e quella dello Squalo, che si contenderanno l’ultimo posto tra i finalisti. Entrambe le maschere saranno protagoniste di un duetto con l’ospite della serata: Bobby Solo. Chi vincerà lo spareggio continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara: Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. Esibizione dopo esibizione, svelamento dopo svelamento, si arriverà alla proclamazione del vincitore di questa quarta edizione de "Il Cantante Mascherato".

Al fianco di Milly Carlucci, come sempre, i cinque investigatori: Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone che, durante le scorse puntate, hanno appassionato il pubblico con la loro voglia di giocare, tentando di indovinare chi si cela sotto ogni maschera, valutando le esibizioni e avendo la possibilità di fare domande ai cantanti mascherati, studiando, così, la loro pronuncia regionale, le frasi, la gestualità. Ad aiutarli nelle indagini, il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, aiutata da Rossella Erra.

Non mancherà, anche in questa ultima puntata, la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio, Lino e Rosanna Banfi, questa settimana nasconderà una grandissima protagonista della musica italiana tra: Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia o Donatella Rettore.

Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvale della collaborazione di Matteo Addino.