FOGGIA - Dal 29 aprile al 1° maggio avrà luogo, presso il quartiere fieristico di foggia, la 73ma edizione della Fiera internazionale dell’Agricoltura, con ingresso gratuito per tutti i visitatori.L’edizione di quest’anno è la prima ad aver luogo dopo la pandemia e dopo le difficoltà sorte a causa della conseguente congiuntura economica e proprio per questo motivo il tema su cui essa è incentrata è quello del rilancio.L’inizio della manifestazione sarà caratterizzato da un importante incontro con gli operatori del settore, una tavola rotonda che ha lo scopo di delineare il futuro della manifestazione a partire dalla prossima edizione, in calendario con le inedite date del 1-3 marzo 2024.Una nuova collocazione dunque, per adeguarsi alle rinnovate esigenze del settore agricolo e del mercato della meccanica agraria.Per questa edizione, per questioni organizzative, non sarà presente il settore della zootecnia.Ricco il calendario degli incontri e dei convegni, con tematiche che andranno dalle energie rinnovabili all’agricoltura di precisione, dall’enoturismo alla sostenibilità delle tecniche di coltivazione.In primo piano anche il settore dell’artigianato della meccanica agraria, con le eccellenze del territorio per la produzione di macchine e attrezzi agricoli.La Fiera dell’Agricoltura sarà aperta dalle ore 9.00 alle 20.00 con ingresso da Viale Fortore (Padiglione 71).