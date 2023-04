FOGGIA - È caccia al pirata della strada che venerdì sera a Foggia ha travolto con uno scooter in via Luigi Miranda, nei pressi del distributore di benzina, un 14enne. Il giovane stava attraversando la strada quando è stato investito. L'uomo alla guida dello scooter si è rialzato dopo lo scontro ed è salito sulla moto ed è scappato, abbandonando il ragazzo riverso sull'asfalto.Ad intervenire i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane al Policlinico Riuniti per fratture scomposte a tibia e perone. Al via i primi accertamenti della Polizia Locale e dei Carabinieri con l'acquisizione di telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dell'uomo.