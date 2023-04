Galatina, ragazzo di colore trovato senza vita in campagna: indagini

GALATINA (LE) - Drammatico ritrovamento questa mattina a Galatina dove un 30enne di origini africane è stato trovato impiccato a un albero in una strada di campagna. Dopo una segnalazione telefonica, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la polizia locale che hanno rinvenuto il corpo del giovane senza vita. Con sé aveva borsa e documenti, indossava abiti normali.Al via le indagini, non si esclude al momento nessuna pista.