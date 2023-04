BARI - Questo pomeriggio l'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, ha incontrato Ferrotramviaria per un confronto relativo alla linea ferroviaria Andria Sud-Corato ed in particolare alla richiesta espressa da molti cittadini pendolari di modifica degli attuali orari dei treni e degli autobus.“Si è trattato di un incontro preliminare per valutare le soluzioni migliori per garantire un servizio più rispondente alle esigenze dei pendolari – ha spiegato l'assessore -. Manterremo aperto il confronto con Ferrotramviaria e con il territorio per intervenire nella maniera più efficace.”