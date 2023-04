GALATINA (LE) - Dramma a Galatina dove una 45enne è morta dopo aver ingerito insieme al compagno, un uomo di 38 anni, un mix di farmaci. Ad intervenire sul posto il 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare, mentre l'uomo è stato portato in ospedale dove rimane ricoverato.I Carabinieri hanno trovato alcuni biglietti in cui era riportata la volontà di farla finita insieme. Pare che i due avessero già tentato il suicidio in passato. Tuttavia, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima.