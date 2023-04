"Negli ultimi due anni lo vedevo stressato: era dimagrito, perdeva capelli, aveva avuto problemi di salute. Diceva di non potersene andare dalla Transilvania, in cui si era trasferito da cinque anni, per proteggere la sua famiglia. Temo che fosse finito sotto ricatto di qualcuno, ma era un ragazzo che amava troppo la vita per potersi suicidare. La dinamica della morte è stranissima, nessuno qui crede al gesto volontario”, ha dichiarato un suo amico al Corriere del Mezzogiorno.





"Da tempo lo vedevo troppo diverso dal solito. Amava Bari e ci tornava quando poteva, ma le visite erano diventate sempre più rare. Diceva di non poter rientrare a casa per proteggere sé stesso e la sua famiglia, ma non ha mai dato dettagli a nessuno – ha proseguito un altro -. Era allo stesso tempo pieno di vitalità e fortemente introverso, teneva tutto dentro. Suicidio? È impossibile. Lui viveva per i suoi cari, era convinto di doverci essere sempre per prendersi cura di tutti, dai genitori alla sorella e al fratello. Non lo avrebbe mai fatto per responsabilità".

BARI - E' giallo sulla morte dell'imprenditore barese Anton Giulio Olivieri, deceduto dopo essere precipitato lo scorso sabato 8 aprile dal settimo piano di un appartamento a Deva. Il 37enne era da tempo in Romania dove lavorava con lo zio, nell'azienda ItalRom Leather.Le esequie del giovane si sono svolte nei giorni scorsi a Toritto, paese d'origine della sua famiglia, dopo il rientro della salma in Italia. La polizia rumena è certa che si sia trattato di suicidio, ma sul caso è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo.