BARI - L'attesa è finita, il centro sportivo Green Park sarà inaugurato ufficialmente mercoledì 5 aprile alle ore 18.00 con un evento speciale dedicato ai propri soci e alla stampa. Lo spazio situato in via Fanelli 285/10, a pochi passi dallo svincolo della SS16, si sviluppa su una superficie di ben 20.000 metri quadrati e si propone come il nuovo tempio del padel grazie ai suoi 14 campi di ultimissima generazione. Verranno inoltre avviate le attività del bellissimo campo centrale Arena Centro Porsche Bari, che presenta spalti per circa 500 spettatori, utilizzabili a partire dalle prossime settimane in occasione di grandi eventi nazionali e internazionali. Proprio lì si terrà l'evento inaugurale alla presenza dei titolari della struttura e sarà giocata una partita dimostrativa di padel con commento live. Terminata la gara, ci si trasferirà all'interno del ristorante Sophia Loren, dove sarà allestito un buffet dedicato agli ospiti di questa occasione speciale.Oltre al campo centrale, Green Park presenta anche 7 campi all’aperto e 6 coperti da una tensostuttura in legno lamellare. Tutti sono dotati di impianti di illuminazione con proiettori led altamente tecnologici, che garantiranno una visibilità ottimale nelle ore serali. Nella loro realizzazione, tutti i campi sono stati adeguati ai più avanzati standard di sicurezza, tecnici e qualitativi, nel rispetto delle norme federali della FITP. Gli innovativi materiali usati per le superfici (“Mondo Supercourt XN STX” e “Massetti Certificati”) garantiranno maggiore performance nel gioco e precisione sui rimbalzi della pallina. Massima sicurezza di gioco anche grazie alla scelta di vetri temperati e stratificati.Il nuovo centro sportivo barese annovera tra i suoi impianti anche un campo di calcio 7vs7, un campo da beach volley ed una piscina open air, la cui vasca di metri 20x10 è l’unica del territorio ad essere riempita con acqua salata. Prima e dopo le attività sportive appassionati e atleti potranno usufruire di 4 comodi e ampi spogliatoi, dotati di ogni confort, di un sistema di climatizzazione e ricircolo dell’aria, e con oltre 40 postazioni doccia. Realizzati anche 2 spogliatoi premium, riservati alla clientela più esigente. Green Park è inoltre sinonimo di grande attenzione alla salute e alla cura della persona: all’interno della struttura trova spazio Physioclinic, centro di fisioterapia riabilitativa, con poliambulatori medici. Sono inoltre presenti due saloni di parrucchiere uomo (Barbus) e donna (Elenuance). Infine, nell’area kids dedicata ai più piccoli verranno organizzati campi estivi per bambini di tutte le età.Il Green Park sarà aperto tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 00:30, al fine di garantire il massimo servizio ai propri clienti.