Dopo essere stato bloccato mentre transitava sul binario, avrebbe dato una risposta non gradita al branco che, indispettito, ha iniziato a picchiarlo selvaggiamente fino a quando non lo ha lasciato esanime sul marciapiede. Un amico della vittima ha raccontato che il 21enne non è stato aiutato da nessuno se non da una persona che ha chiamato il 118. Ora il giovane è ricoverato in terapia intensiva e si temeva che potesse perdere la vista per un colpo all'occhio.





Nel frattempo la Polizia Ferroviaria ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ha confermato l'accaduto. Ora tocca al 21enne denunciare i suoi aggressori. Secondo quanto si è appreso, sarebbero gli stessi ragazzi che nell'ultimo periodo stanno imperversando nel centro di Bari con aggressioni e soprusi ai danni dei poveri malcapitati.

BARI - Tornano a colpire le baby gang nel centro di Bari. Stavolta lo sfortunato protagonista dell'aggressione è un barman 21enne originario della Nuova Guinea, a Bari con regolare permesso di soggiorno. La vile aggressione è avvenuta nella stazione centrale di Bari. Il 21enne era al binario 9 di ritorno da Polignano a Mare dove lavora in un'attività commerciale.