Risate, applausi e divertimento a non finire! Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ha debuttato venerdì 7 aprile, a Torino presso il Teatro Colosseo - registrando il tutto esaurito - con “I SOLITI IDIOTI - IL RITORNO”, la prima data del tour teatrale prodotto da Vertigo.

Un pubblico caloroso ha accolto, a distanza di 10 anni, il duo comico che ha reso iconici personaggi cult della comicità italiana creando veri tormentoni. Gianluca e Ruggero, J&J, I tifosi, Gisella e Sebastiano, Mamma esco, Il Mafioso, Marialuce e Giampietro, I Litigiosi, I Preti sono tornati in vita facendo divertire una platea gremita di fan entusiasti di rivedere i propri beniamini calcare la scena.

“I SOLITI IDIOTI - IL RITORNO” vedrà Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli protagonisti nelle prossime cinque date nelle principali città italiane: arrivano il 12 aprile al Tuscany Hall (Firenze), 14 aprile al Gran Teatro Geox (Padova), il 15 aprile all’Auditorium della Conciliazione (Roma) SOLD OUT, il 21 aprile al TAM Teatro Arcimboldi Milano (Milano) SOLD OUT, terminando il 22 aprile al Teatro Celebrazioni (Bologna) SOLD OUT.

Al termine della tournée primaverile, I Soliti Idioti proseguiranno con I SOLITI IDIOTI - FIODENA SUMMER TOUR 2023, prodotto da Vertigo. Lo spettacolo li vedrà nuovamente protagonisti: al Teatro Romano (Verona, 29 giugno 2023), al Ferrara Summer Festival (Ferrara, 13 luglio 2023), al Flowers Festival (Torino, 15 luglio 2023), al Sotto il Vulcano Fest - Anfiteatro Falcone Borsellino (Zafferana Etnea, CT, 22 luglio 2023), al Balena Fest (Genova, 30 luglio 2023) a La Versiliana (Marina di Pietrasanta, LU, 6 agosto 2023), all’Arena della Regina (Cattolica, 17 agosto 2023), all’Arena Gigli (Porto Recanati, MC, 18 agosto 2023) e a Nottinarena (Lignano Sabbiadoro, UD, 19 agosto 2023).





I Soliti Idioti, diventato poco dopo la sua nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da

Oltre alla famosissima sitcom, a consacrare la popolarità di Biggio e Mandelli arriva anche il cinema, con due film “I Soliti Idioti” (2011) e “I 2 Soliti Idioti” (2012).

Dopo 10 anni di percorsi di carriera separate, I Soliti Idioti hanno recentemente suggerito la reunion pubblicando una canzone, Hélicoptèr, firmata dal Le top (Fluide e Liquide), una coppia di cantanti mascherati stile Daft Punk.