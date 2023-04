(Ph Credits Cosimo Buccolieri)





Mentre cresce l’attesa per i due imperdibili eventi che li vedranno protagonisti a luglio negli stadi con “POOH – AMICI X SEMPRE”, il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano (già SOLD OUT) e sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, i POOH annunciano il ritorno a settembre all’Arena di Verona con un doppio appuntamento: venerdì 29 e sabato 30 settembre.

La band tornerà insieme su un palco speciale, quello dell’Arena, che nel corso degli ultimi 60 anni ha fatto molte volte da sfondo alla loro incredibile storia e che è simbolo di una città, Verona, molto cara ai Pooh e in particolare all’amico per sempre Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020, che verrà celebrato proprio in occasione di questi due concerti-evento.

Sul palco i Pooh porteranno i successi simbolo della loro straordinaria carriera, tra cui la nuova versione dello storico brano “AMICI X SEMPRE”, in radio e digitale da venerdì 14 aprile.

I biglietti per i concerti all’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 12 aprile, su Ticketone e punto vendita abituali.

I biglietti per l’evento allo Stadio Olimpico di Roma (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita, su Ticketone e punti di vendita e prevendite abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.