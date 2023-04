Il Tre, in autunno tour nei club: l'11 novembre all'Eremo Club di Molfetta









A poche settimane dal suo ritorno con il nuovo singolo “Roma”, il giovane rapper romano Il Tre annuncia le date del suo tour nei club organizzato e prodotto da Vivo Concerti, in partenza da ottobre 2023.

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com da venerdì 21 aprile 2023 alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 11:00.

Il Tre porterà il nuovo brano e tutti i suoi pezzi più amati nei club partendo proprio dalla sua Roma (Sabato 14 Ottobre 2023 @Orion Live Club), passando poi per Senigallia (AN) (sabato 28 Ottobre 2023 @ Mamamia), a Firenze (Martedì 31 Ottobre 2023 @ Viper Theatre), a Padova (Domenica 5 Novembre 2023 @ Hall), a Bologna (Lunedì 6 Novembre 2023 @ Estragon), a Torino (Mercoledì 8 Novembre 2023 @ Teatro Concordia), a Milano (Giovedì 9 Novembre 2023 @ Fabrique), a Molfetta (BA) (Sabato 11 Novembre 2023 @ Eremo Club) per concludere il tour a Napoli (Domenica 12 Novembre 2023 @ Duel Beat).

Con il primo album, Ali, IL TRE - al secolo Guido Senia - ha debuttato direttamente al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti. Un disco da record che, a poche ore dalla pubblicazione, ha raggiunto il n.1 di iTunes e di Apple. Su Amazon i tre formati disponibili sono andati esauriti in pre-order e l’artista si è confermato il primo italiano alla terza posizione nella Global Chart di debutto di Spotify.

Da Te lo Prometto (doppio Platino) a Cracovia pt. 3 (certificato Platino) a “Il tuo nome” (certificato Oro), passando per le più recenti Guess Who’s Back e Boogie Woogie, nelle sue canzoni Il Tre ha sempre affrontato temi come l’importanza per le piccole cose, l'attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni.

A marzo del 2023 pubblica il singolo “Roma” - una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua città, in cui si intrecciano i fili di un rapporto minacciato dalla quotidianità, ma dalla quale nonostante le difficoltà e il sentimento sempre più debole è impossibile separarsi.

CALENDARIO DATE

Sabato 14 Ottobre 2023 || Roma @ Orion Live Club

Sabato 28 Ottobre 2023 || Senigallia (AN) @ Mamamia

Martedì 31 Ottobre 2023 || Firenze @ Viper Theatre

Domenica 5 Novembre 2023 || Padova @ Hall

Lunedì 6 Novembre 2023 || Bologna @ Estragon

Mercoledì 8 Novembre 2023 || Torino @ Teatro Concordia

Giovedì 9 Novembre 2023 || Milano @ Fabrique

Sabato 11 Novembre 2023 || Molfetta (BA) @ Eremo Club

Domenica 12 Novembre 2023 || Napoli @ Duel Beat