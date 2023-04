MILANO - Emozioni e voglia di condivisione per Diodato che, questa sera Giovedì 20 aprile, farà tappa con il suo nuovo tour all’Alcatraz di Milano, per presentare dal vivo i brani del nuovo progetto discografico 'Così speciale, pubblicato il 24 marzo per Carosello Records. Il lungo viaggio in musica di Diodato, lo condurrà nei prestigiosi club delle principali città europee, da Parigi a Berlino, Amsterdam, Madrid e Praga.

Una carriera ricca di soddisfazioni, dallo straordinario successo del disco Che Vita Meravigliosa, certificato disco di platino, con il singolo Fai Rumore vincitore del 70° Festival di Sanremo e 3 volte platino, il singolo Che Vita Meravigliosa vincitore del David di Donatello come miglior canzone originale e disco d’oro che ha portato l’artista a vincere un MTV Europe Music Award come Best Italian Act.

Così speciale' è il titolo del nuovo album di inediti che sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana. Diodato sceglie di tornare con un album dalla forte identità sonora, che riesce a passare dall’intimità di un piano e di una voce ad arrangiamenti corposi, potenti, che sublimano i concetti espressi in una catarsi sonora.

L’album si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, “sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita”. Ancora una volta Diodato ci conduce al cuore delle questioni umane, arrivando in profondità, per tornare a rifiorire in superficie ancor più forti, consapevoli e arricchiti dal proprio vissuto.





Le date del tour di Diodato:

15 aprile al club Hall a Padova

20 aprile all’Alcatraz a Milano

22 aprile al Teatro della Concordia di Torino

27 aprile all’Estragon a Bologna

11 maggio presso Clamores a Madrid

18 maggio al Maschinenhaus a Berlino

20 maggio al Café de la Danse a Parigi

26 maggio al club Bitterzoet di Amsterdam

27 maggio a Praga presso Palàc Akropolis

27 luglio a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica









Testo 'Così speciale':





Ora che stare insieme è reato

Non ho mica capito

Che nome dare alla mia solitudine

Qualcuno me lo ha già consigliato

È un gesto verso lo Stato

Diciamo pure uno stato di gratitudine

Che tempi strani che mi bruciano le mani

Che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani

Che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi

E i giorni allegri sembrano così lontani

Quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei

Quando pensavo che bastasse un po' d'amore a cancellare tutti i nostri mali

E invece cos'è

Adesso cos'è

Questa paura che mi chiude in gabbia e che mi fa pensare

A quanto fosse tutto così folle

Tutto così speciale

Avrei dovuto darti un altro bacio

E dirti, "Aspetta che ritorni il sole"

Invece di lasciarti andare via

Invece di lasciarti andare

Ma ora che la mia casa è splendente

Questo disinfettante

Vorrei potesse disinfettarmi la mente

Per avere tutto quando più chiaro

Tutto così evidente

Da poter dire di essere stato un deficiente

Che tempi strani, ho due buchi nelle mani

Da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri

Li lascio uscire come figli per il mondo

Che almeno loro forse sanno dove andare

E ogni finestra sembra un quadro sempre uguale

Da cui guardo il mondo fermo che non posso più toccare

E io che speravo che bastasse un po' d'amore

Per non sentire più nessun doloro

E invece cos'è

Adesso cos'è

Questa paura che mi chiude in gabbia e che mi fa pensare

A quanto fosse tutto così folle

Tutto così speciale

Avrei dovuto darti un altro bacio

E dirti, "Aspetta che ritorni il sole"

Invece di lasciarti andare via

Invece di lasciarti andare

E se ho paura adesso

Persino di pensare

È perché so che ciò che ho perso era speciale

Così speciale