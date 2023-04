MILANO - In occasione dell’International Day of Sport for Development and Peace organizzato dal Department of Global Communications (DGC) in collaborazione con il Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite (UNDESA), Inter Campus è stato ancora una volta ospite e protagonista della Giornata dedicata al ruolo dello sport come mezzo per affrontare i cambiamenti climatici, promuovere la parità di genere e combattere la discriminazione razziale.

Una giornata che ha visto importanti personalità dello sport e non solo confrontarsi su questi temi a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, come già avvenuto in passato.

Il nostro Vice President e Inter Campus Ambassador Javier Zanetti e Silvio Guareschi, Psicologo e Technical Manager di Inter Campus hanno portato l’esperienza del progetto sociale nerazzurro, che proprio quest’anno compie venticinque anni di attività, in tutto il mondo a favore di migliaia di bambini e bambine.

“Sì, attraverso lo sport si può cambiare il mondo. Non siamo solamente noi a insegnare qualcosa ai bambini, il più delle volte sono loro che insegnano a noi. Spesso si tratta di ragazzi che hanno bisogno di affetto, con problemi, difficoltà, ma attraverso il progetto cerchiamo di unire e dare loro speranza con una specifica metodologia di lavoro sociale, così da trasmettere loro senso di appartenenza. Il calcio ha una dimensione grande, che arriva a tutti. Dobbiamo trasmettere i valori umani: lottare contro ogni forma di discriminazione e fare progetti di sviluppo ovunque sia possibile. Questo è il cammino per cambiare il mondo.”

Javier Zanetti, Inter Vice President

Grazie a Inter.it