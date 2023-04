TARANTO - Si è tenuta presso l’Aula Magna dell’I.T.T. “A. Pacinotti” di Taranto la presentazione del volume “L'insolita unicità di un tratto di Mar Jonio, compreso tra le città di Maruggio e di Torricella” di Roberto Voluri, alla presenza di numerosi alunni delle Classi prime nel cui percorso scolastico è compresa la tematica “mare”.L’incontro è stato organizzato nell’ambito del progetto “Terra e Mare da salvaguardare” che, sostenuto dalla Regione Puglia attraverso il bando Puglia Capitale Sociale 3.0, vede come capofila l’Associazione “Marco Motolese”.L’evento è stato introdotto dal Dirigente scolastico Vito Leopardo che confermato la disponibilità ad ospitare manifestazioni che trattano tematiche di così importante valenza scolastica e ambientale, seguito dall’intervento della referente Prof.ssa Maria Pia Pica che ha presentato l’autore Roberto Voluri elogiando per la sua azione a tutela del mare.La Prof.ssa Carmen Galluzzo Motolese, presidente della Associazione capofila del progetto, ha illustrato il progetto e le attività della “Marco Motolese” e del Club per l’Unesco di Taranto che insieme perseguono gli obiettivi dell’Agenda 2030 tra i quali c’è anche la salvaguardia dell’ecosistema marino.È stato l’autore Roberto Voluri a presentare il suo libro: il racconto di due amici in viaggio su un camper malridotto che attraversano l’Italia dal profondo nord al profondo sud: quella che doveva essere una vacanza come tante, diventa invece l'inizio di una nuova vita, fatta di amicizie e di scoperte meravigliose.Un tratto del litorale del Mar Jonio compreso nella nostra provincia è il protagonista della storia, bello e intatto svela i suoi segreti, ma contemporaneamente dalle pagine del libro viene anche lanciata una richiesta di aiuto: fermatevi o questa bellezza sparirà per sempre.Il mare è grande, ma delicato allo stesso tempo: o gli esseri umani capiscono questo concetto o l’ecosistema marino verrà distrutto in modo inesorabile.Il contributo scientifico all’evento è stato fornito dal dott. Fernando Rubino, ricercatore del CNR di Taranto, che insieme al collega Giovanni Fanelli, ha parlato della “Pinna Nobilis” e della proposta del Club per l’Unesco di Taranto per una sua candidatura a Patrimonio Naturale Mondiale dell’Unesco.Nel corso dell’incontro sono stati proiettati due suggestivi video, uno di Roberto Voluri in cui illustra le sue esperienze subacquee nel tratto di mare menzionato nel libro, e uno di Gianni Squitieri sulla Pinna Nobilis.Il Progetto Terra e mare da salvaguardare” è sostenuto dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0.Il progetto è ideato e promosso dalla Associazione Culturale e di volontariato “Marco Motolese”, capofila, partner l’Associazione ArmoniE ODV e gli Istituti Comprensivi “Galilei-Giusti” e “Vico-De Carolis”, con il patrocinio del Comune di Taranto, la collaborazione del Club per l’Unesco di Taranto e con media partner Ora Quadra.