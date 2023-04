via Inter.it

TORINO - Si è chiuso in parità il primo atto delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus: 1-1 il risultato della gara di andata giocata a Torino, decisa dai gol di Cuadrado e Lukaku - il ritorno è in programma il 26 aprile a San Siro.

Al termine del match, Mister Simone Inzaghi ha commentato la sfida:

La squadra ha fatto un’ottima gara, abbiamo avuto il dominio territoriale in tutta la partita, c’è stata un po’ di imprecisione nelle occasioni create e bravura del loro portiere ma il mio giudizio non sarebbe cambiato aldilà del gol di Lukaku. Ho visto un’ottima squadra in un campo difficile quindi prendo tante cose buone da questa partita. I ragazzi sono stati compatti e aggressivi, è un bel segnale ma è solo il primo round ora c’è il ritorno e una vittoria vale un’altra finale di una competizione a cui teniamo molto.

Il finale? È stata fraintesa l’esultanza di Lukaku che esulta sempre così e ne è scaturito un parapiglia non bello da vedere, che ci priverà di Lukaku e Handanovic che sono due giocatori fondamentali per noi.

Tra tre giorni avremo un’altra partita, bisognerà lasciarci alle spalle questo primo round perché ci saranno tante sfide in mezzo da qui alla gara di ritorno. Volevamo una prestazione importante e la squadra è stata coesa e compatta, a parte il gol preso, dove potevamo essere più attenti e concentrati, abbiamo concesso veramente poco contro un avversario importante.

I tifosi? La nostra tifoseria è unica e impareggiabile. A San Siro sabato tutto lo stadio ci ha sostenuto e incitato fino alla fine nonostante la sconfitta; è normale che siamo l'Inter e vogliamo risulati diversi, vogliamo e dobbiamo fare di più e meglio ma stasera è arrivata una bella risposta.

Grazie a Inter.it