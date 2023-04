Una calciatrice è stata convocata nella Francia per l’amichevole di martedì 11 Aprile a Le Mans con il Canada, E’ Pauline Peyraud Magnin. Una giocatrice è stata convocata nella Svezia per l’amichevole dell’11 Aprile a Goteborg con la Norvegia. E’ Linda Sembrant. Una calciatrice è stata convocata nell’ Olanda per l’amichevole dell’11 Aprile a Rotterdam con la Polonia. E’ Lineth Beerensteyn.





Una giocatrice è stata convocata nel Canada per l’amichevole dell’11 Aprile a Le Mans con la Francia. E’ Julia Grosso. Domenica 2 Aprile la Juventus Femminile ha riposato nella Poule Scudetto. Le bianconere riposeranno Domenica 9 Aprile per la Pasqua e gli impegni delle Nazionali. La Poule Scudetto riprenderà Sabato 15 Aprile e la Juventus Women giocherà alle 14,30 con la Fiorentina Femminile a Vinovo.

Nella Juventus Women tredici calciatrici convocate nelle Nazionali. Nove giocatrici sono state convocate nell’ Italia per l’amichevole di martedì 11 Aprile alle 16,30 con la Colombia al “Tre Fontane” di Roma. Sono Lisa Boattin Barbara Bonansea, Sofia Cantore Arianna Caruso, Valentina Cernoia Sara Gama, Cristiana Girelli Martina Lenzini e Cecilia Salvai.