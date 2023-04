KIEV - Giallo su un lampo apparso nel cielo sopra Kiev: secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhiy Popko "i detriti di un satellite della Nasa sono stati caduti ieri sera sopra la capitale ucraina, per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra è stato annunciato un allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione".La NASA però smentisce categoricamente questa ipotesi: "Nessuno dei nostri satelliti è caduto su Kiev".