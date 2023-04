via Inter.it

MILANO - Nono gol in Champions League con la maglia dell'Inter per Lautaro Martinez protagonista di Inter-Benfica, match che manda i nerazzurri in semifinale di Champions League. Per il Toro assist, gol e una prestazione che è valsa il premio come MVP della sfida di San Siro. Le sue parole al termine della partita:



“C’è tanta felicità, orgoglio di rappresentare questo grande Club. Sono molto felice per la mia famiglia, mando un grande abbraccio a mio fratello che ha avuto un infortunio al ginocchio e questo gol è per lui. Il gol? Il calcio è fatto di momenti, a volte la palla entra altre no, oggi sono contento di aver ritrovato il gol e di aver aiutato la squadra, il gol è grazie a loro, sono molto contento della mia prestazione e di quella dei miei compagni. Il derby? È una partita molto speciale, sappiamo cosa significa giocare una gara del genere, ora dobbiamo recuperare punti in Campionato e poi pensare alla Champions. Io gioco a questo sport per vincere tutto, ora siamo in semifinale, un obiettivo che abbiamo raggiunto tutti insieme, un obiettivo che questo Club merita. Ringrazio i tifosi che ci stanno sempre vicini. ”