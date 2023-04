LECCE - Il giorno 13 aprile a Lecce presso le Officine Cantelmo si svolgerà l’evento finale del progetto Interreg CASCADE (CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt) per condividere e presentare a tutti gli interessati i risultati del progetto.Interverranno all’evento: Carlo Salvemini - Sindaco di Lecce, Anna Grazia Maraschio - Assessore Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative della Regione Puglia, Anna Flavia Zuccon - Direttore dell'Autorità di Gestione, Paolo Francesco Garofoli - Dirigente del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Marin Miletìc - Project Manager del Segretariato Congiunto Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, Valentina De Pinto - Project Manager CASCADE, Alberto Basset - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Università del Salento / National Biodiversity Future Centre, Daniela Marić Pfannkuchen - Ruđer Bošković Institute, Nicola Bettoso e Federico Pittaluga – ARPA FVG, Romana Roje Busatto – Institute of Oceanography and Fisheries, Rita Lecci – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Luana Mia Pirelli – Comune di Brindisi, Martina Vukašina – County Development Agency, Daniele Brigolin – Università di Venezia (IUAV), Francesco De Franco – Consorzio di Gestione della Riserva Naturale di Torre Guaceto.Il progetto CASCADE è finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 ed ha come obiettivi la protezione e il recupero della biodiversità in ambito marino e costiero in Italia e Croazia. Le attività del progetto sono state mirate alla definizione degli effetti di eventi estremi sugli ecosistemi marini, allo sviluppo di metodologie ed azioni di ripristino basate su evidenze scientifiche, allo sviluppo e miglioramento dei sistemi di monitoraggio, all’accesso ai dati del monitoraggio attraverso un sistema informativo, all’implementazione di azioni pilota tese al ripristino e al miglioramento dei sistemi di gestione integrata.L’evento chiude un ciclo di dodici appuntamenti, organizzati dalla Regione Puglia, in qualità di Lead Partner. Gli eventi in presenza sono stati sette e sono stati rivolti alle scuole, che attraversando la Riserva naturale di Torre Guaceto, una delle area pilota del Progetto CASCADE, hanno scoperto la bellezza e la vulnerabilità di un ecosistema prezioso, hanno compreso l’importanza della conservazione della biodiversità e gli effetti devastanti causati dalle attività umane e dalla presenza delle plastiche, e sono stati rivolti ai sub, che nelle escursioni subacquee hanno esplorato i fondali dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto tra coralli, scorfani, paguri, polpi, gamberetti, aragoste, stelle marine, ricci, cernie e murene. L’attività di sensibilizzazione e disseminazione ha visto anche coinvolti cittadini, professionisti, autorità locali, associazioni ambientaliste in una serie di cinque eventi online, quali workshop, scientific training e seminari, che hanno permesso un confronto, tra gli esperti nel settore e gli interessati, sulle azioni di pianificazione e gestione integrata delle aree marine e costiere.L’Interreg CASCADE, nella più ampia strategia della Regione Puglia, ha raggiunto l’importante risultato di costruire e consolidare procedure di intervento comuni per difendere il mare incentivando le collaborazioni già in atto, realizzando attività formative, promuovendo scambi di esperienze innovative per la conservazione del mare e delle sue specie.La partecipazione è gratuita e permette di conseguire CFP per gli architetti. Richiesti crediti APC per geologi.