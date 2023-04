Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri di Bitetto e la Polizia Locale di Grumo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le due auto sono state sottoposte a sequestro penale.

BARI - Pasqua all'insegna del dramma sulle strade pugliesi. La 50enne Marina Schettini, originaria di Bitonto e docente all'istituto comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo, ha perso la vita in un incidente stradale, avvenuto il giorno di Pasqua sulla sp97 a Mellitto, in cui sono rimaste coinvolte due auto. La 50enne è deceduta durante il trasporto all'ospedale Di Venere di Carbonara.Schettini lascia il marito e una figlia di 12 anni. Versa in gravi condizioni anche la donna, residente a Cassano, che si trovava a bordo dell'altra auto: è ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata sottoposta a un'operazione per le fratture scomposte rimediate.