LECCE - Venerdì 28 aprile, a partire dalle ore 16.30, apre ufficialmente i battenti la XXXV edizione di LecceArredo, per il secondo anno consecutivo presso il quartiere fieristico di Miggiano.Dal 28 al 1° maggio, la fiera racconterà le novità e le nuove tendenze per la prossima stagione del settore dell'arredamento e del design, d'interni e d'esterni, ma anche complementi d'arredo, tecnologia per la casa, domotica, impianti di ultima generazione, rivestimenti e tessile, pavimenti e infissi, sistemi di illuminazione, sicurezza e luxury.Presenti al taglio del nastro , l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, il Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, il Presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci e il senatore Roberto Marti,Immancabili, inoltre, il sindaco di Miggiano Michele Sperti, l'assessore agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella e l'assessore Giuseppe Barbieri che hanno fortemente voluto ospitare il grande evento negli spazi del quartiere fieristico.Entusiasta, infatti, il primo cittadino che ha dichiarato: "Il Comune di Miggiano ha lavorato intensamente in questi anni per favorire partnership con privati per allestire nuovi eventi fieristici. Siamo ben lieti di accogliere per il secondo anno consecutivo LecceArredo e siamo certi della buona riuscita come lo scorso anno. Il Comune di Miggiano offre ancora una volta la propria infrastruttura a beneficio del territorio".Ancora una volta, quindi, il Comune di Miggiano sarà teatro di una manifestazione dalla lunga e importante storia che detta ogni anno il passo delle nuove tendenze in fatto di arredamento e molto altro fornendo una vetrina prestigiosa alle tantissime aziende che vi partecipano e garantendo solo il meglio ai visitatori la cui presenza si conferma e rinnova di edizione in edizione.Inaugurazione venerdì 28 aprile ore 16.30-21.00 e 29-30 aprile e 1 maggio mattina 10.00-13.00 / pomeriggio 16.30 – 21.00.Biglietti e info su www.leccearredo.it