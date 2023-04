TARANTO - Venerdì 21 aprile, alle ore 15,00, nella Sala Conferenze della sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari Aldo Moro (Taranto, Via Duomo 259), sarà presentato il libro "INFORMAZIONE E GIUSTIZIA PENALE. DALLA CRONACA GIUDIZIARIA AL PROCESSO MEDIATICO", coordinato dal Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto Processuale Penale e Docente nel Master in “Giornalismo” dell’Università di Bari (Collana "Giustizia penale della post-modernità" edita da Cacucci).Il volume – già presentato in anteprima al “Festival del Libro Possibile” di Polignano a mare nell’estate scorsa – raccoglie contributi di docenti di varie Università italiane (Bari, Milano, Torino, Firenze, Perugia, Chieti-Pescara, Roma Tor Vergata, Campania L. Vanvitelli, Salento, Calabria, LUMSA Palermo), nonché di magistrati, avvocati e giornalisti, affrontando in prospettiva interdisciplinare le complesse problematiche relative al rapporto tra processo penale e informazione ed evidenziando l'attrito tra libertà di cronaca e altri valori costituzionali (amministrazione della giustizia, presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, riservatezza, ecc.), alla ricerca di un difficile punto di equilibrio in un settore nevralgico per la democrazia. Emerge un profondo divario tra dato normativo e prassi: a fronte di un articolato complesso di regole, risulta molto frequente l’inosservanza dei divieti di pubblicazione di atti posti a tutela del segreto investigativo o della riservatezza.I maggiori effetti distorsivi nella rappresentazione mediatica della giustizia penale derivano però non tanto dalla narrazione mediante la cronaca giudiziaria – che pure registra abusi, carenze ed eccessi – quanto dal più recente fenomeno dei “processi paralleli” in TV, in grado di condizionare pesantemente l’opinione pubblica e di incidere potenzialmente anche sullo stesso svolgimento e sugli esiti del processo.Al di là di eventuali ulteriori modifiche normative, resta centrale il richiamo alla deontologia e al senso di responsabilità degli operatori della giustizia e dell’informazione, ma soprattutto auspicabile un’autentica rivoluzione culturale che coinvolga media, magistratura e società. A presentare il volume, che si avvale della prefazione del Prof. Adolfo Scalfati, Presidente dell’Associazione tra gli Studiosi del processo penale, la Prof.ssa Paola Balducci dell'Università LUISS Guido Carli di Roma (già parlamentare e componente del Consiglio Superiore della Magistratura); il Prof. Francesco Perchinunno, Docente di Diritto costituzionale UniBa; la Dott.ssa Fulvia Misserini, Gip/Gup presso il Tribunale di Taranto; il Dott. Mimmo Mazza, Vicedirettore de "La Gazzetta del Mezzogiorno"; nonché lo stesso Prof. Nicola Triggiani, autore dell’introduzione del corposo volume e di un capitolo sulle riprese audiovisive dei dibattimenti, nonché di numerose altre pubblicazioni scientifiche sul tema dei rapporti tra media e giustizia penale.Il programma prevede i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento Jonico, Prof. Paolo Pardolesi; del Coordinatore dei Corsi di studio giuridici del Dipartimento, Prof. Stefano Vinci; del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, Avv. Giovanni Cigliola; della Presidente della Scuola Forense di Taranto, Avv.a Mirella Casiello; del Presidente della Camera Penale di Taranto, Avv. Vincenzo Vozza.L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Taranto con 3 crediti formativi. Agli studenti dei Corsi giuridici del Dipartimento Jonico che parteciperanno all'evento saranno attribuiti 0,5 cfu.