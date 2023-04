Il regolamento completo e la scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito info@gelsorosso.it. Il concorso scade il 6 giugno prossimo.

- Gelsorosso Editore, ha pubblicato per la collana “Melograno”, che raccoglie pubblicazioni sul teatro, il testo di Vito Signorile, direttore artistico del Teatro Abeliano di Bari, la cui carriera artistica e professionale è contraddistinta da una intensa attività di attore e regista, nonché ricercatore di canti e racconti della tradizione popolare, scrittore, esperto di dialetto barese, racconta in una intervista a Italo Interesse, giornalista, mezzo secolo di storie che riguardano la sua carriera artistica e lo stesso Teatro che dirige.Come regista ha curato circa 80 spettacoli di prosa, ha scritto e realizzato una quarantina di sceneggiati radiofonici per la RAI. Ha curato, sempre per la RAI, un ciclo di programmi sulle fiabe tradizionali pugliesi ed altro ancora.Con la stessa Casa editrice ha pubblicato ‘Ragù’; ‘Alle radici del popolo barese’; ‘Ce se mànge iòsce Madonne ce ccròsce!’; U Prengepine (traduzione in barese del celebre ‘Il piccolo principe” e ‘Pinòcchie, traduzione del capolavoro di Carlo Collodi. Recentemente, ha curato La ‘Chemmedie” de Dante veldat’a a la barese di Gaetano Savelli.La Casa Editrice Gelsorosso, per festeggiare i suoi 18 anni, ha bandito il Concorso Letterario e Fotografico “18 anni Gelsorosso”, articolato in tre sezioni: per Poesie, Racconti e Fotografie che abbiano come tema “la maggiore età”.