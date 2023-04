Lidia Randis, sogni in musica tra le note di violino

E’ disponibile in tutti gli store digitali Cenere, la celebre cover del rapper Lazza, suonata al violino dalla musicista siciliana Lidia Randis, in arte Couverture. Il progetto è nato in collaborazione con Giuseppe Fisicaro, produttore e fondatore dell’etichetta Digital Noises.

”Ho scoperto Lidia come violinista di alcuni progetti che conoscevo e eventi live che realizza – spiega Giuseppe Fisicaro. Ne ho subito percepito il talento e ho voluto iniziare con lei questo progetto, partendo dalla produzione di basi di cover che diventassero solo strumentali, con lei e il suo violino al centro del progetto''.

Lidia Randis, violinista laureata presso l’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania, inizia il suo percorso di studi all’età di 9 anni partecipando sin da subito a concerti e ad eventi musicali locali e regionali. Durante il suo percorso musicale affianca gli studi universitari alla facoltà di medicina veterinaria. Con il suo stile e la sua passione per il violino, riesce ad incuriosire molto il pubblico con il suo spettacolo che mette in risalto il suo violino a led, tra suoni classici e moderni-





Raccontaci del progetto insieme a Giuseppe Fisicato.

Coverture è un progetto che vuole farci scoprire brani italiani ed internazionali in una nuova chiave, che porta come elemento principale l’originalità, caratterizzato da cover e inediti.



Quando avete iniziato a collaborare insieme?



E’ nato tutto per caso ed è proprio questo che ha reso tutto così affascinante. Entrambi avevamo voglia di dar voce alla musica e di metterci in gioco e nonostante siamo ancora agli inizi siamo già molto soddisfatti dei nostri primi risultati, ma l’ambizione che ci contraddistingue ci porta a voler raggiungere livelli sempre più alti.

In quale città vi piacerebbe portarlo?

Sicuramente ci piacerebbe debuttare nella nostra amata Sicilia dove tutto è nato ma questo vorremmo fosse solo il punto di partenza verso altre mete portando la nostra musica in giro in tutta Italia e perché no, anche all'estero