L’Otorinolaringoiatria italiana e barese in lutto per la scomparsa del prof. Franco Salonna





Chi scrive, ha avuto l’onore di collaborare con lui e ricorda l’illustre clinico, ma soprattutto l’amico, che per tanti anni è stato un riferimento per medici, colleghi, studenti e per i numerosi pazienti che si sono avvalsi della sua insostituibile opera.



Il “Giornale di Puglia” ed io personalmente porgiamo al prof. Ignazio, alla famiglia Salonna le più sentite espressioni di cordoglio per la perdita di un grande professionista e, soprattutto di un caro amico.



Ciao Franco, che la terra ti sia lieve.

L’Otorinolaringoiatria italiana e barese piange la scomparsa dell’illustre prof. Franco Salonna, otorinolaringoiatra, già primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Di Venere” di Bari- Carbonara.Un amico, un galantuomo, un signore di altri tempi, sempre disponibile e cortese con tutti, aveva rispetto di chiunque avesse rapporti con lui, indipendentemente dal ruolo rivestito.La vita universitaria ed ospedaliera dell’illustre clinico, che era contrassegnata dall’umiltà, l’umanità, la signorilità, l’altruismo e il rispetto del prossimo, hanno sempre caratterizzato la figura di uomo, di docente e di medico.Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche e di varie relazioni a importanti Congressi Nazionali, Internazionali e meeting, specialista in Otorinolaringoiatria e libero Docente in Clinica Otorinolaringoiatrica e in Audiologia, dopo un lungo periodo di attività nell’Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, ha diretto per un ulteriore trentennio l’omonima divisione dell’ospedale “Di Venere” di Bari Carbonara.