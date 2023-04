TARANTO - Venerdì 28 aprile, alle ore 15,00, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Taranto, Via Duomo 259), si terrà il Convegno dal titolo: L'ergastolo ostativo tra tutela della collettività e diritto alla speranza".Il dibattito sarà preceduto dai saluti del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, Prof. Stefano Bronzini, del Prof. Paolo Pardolesi, Direttore del Dipartimento Jonico, e del Prof. Stefano Vinci, Coordinatore dei Corsi di studio giuridici jonici.Interverranno per un indirizzo di saluto anche il Sindaco di Taranto, Dott. Rinaldo Melucci, il Presidente del Tribunale di Taranto, Dott.ssa Rosa Anna De Palo, e il Procuratore presso il Tribunale di Taranto, Dott.ssa Eugenia Pontassuglia. Tra i rappresentanti delle associazioni forensi joniche, porgeranno i saluti l'Avv. Giovanni Cigliola, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, e gli Avv.ti Mirella Casiello (Scuola Forense di Taranto), Vincenzo Vozza (Camera Penale di Taranto) e Mattia Manigrasso (AIGA sez. di Taranto).Il convegno - moderato dal Prof. Avv. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Bari - vedrà confrontarsi esperti dell'accademia, della magistratura e della classe forense e sarà introdotto dal Dott. Giuseppe Santalucia, Consigliere della Corte di cassazione e Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, giudice estensore dell'ordinanza che ha portato all'attenzione della Corte costituzionale il tema dell'ergastolo ostativo, imprimendo una svolta significativa all'assetto dell'istituto.Tra gli interventi programmati, quello del costituzionalista Prof. Avv. Francesco Perchinunno (Università di Bari "Aldo Moro"), del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, Dott.ssa Lydia Deiure, del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Lecce, Dott. Guglielmo Cataldi, dell'Avv. Carlo Raffo, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, del Dott. Alessio Coccioli, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Bari, nonché del Prof. Avv. Lorenzo Pulito, Docente di Diritto dell’esecuzione penale (Università di Bari Aldo Moro).Le conclusioni saranno affidate al Prof. Avv. Giuseppe Losappio, Ordinario di diritto penale presso l'Università di Bari Aldo Moro. Obiettivo dell’incontro di studio è offrire un ampio approfondimento su una tematica di grande attualità, che vede contrapposte da un lato le esigenze di sicurezza della collettività, dall'altro le garanzie e i margini di tutela dei soggetti condannati alla pena dell'ergastolo per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. penit.La partecipazione è libera, con riconoscimento di 4 crediti formativi agli avvocati e di 0,5 cfu agli studenti dei corsi giuridici del Dipartimento jonico che parteciperanno all’evento.