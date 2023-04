Maggiorelli, cantautore romano classe ‘92, pubblica con Artist First venerdì 21 aprile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo “Fuori fuoco”. (link pre-save)

Il brano è stato prodotto e scritto in collaborazione con il duo romano dei Lost Kids (Fabio Strabbioli e Gabriele Breccia): si tratta di un pezzo fresco e allo stesso tempo malinconico avvolto da sonorità rock e sfumature indie-pop, che incorniciano alla perfezione le emozioni del testo. “Fuori fuoco” è la storia di una rottura descritta attraverso vecchie foto appese alle pareti in cui i soggetti sorridono fuori fuoco, immortalati in un momento di felicità perfetto, in contrasto con il dolore presente. È la polaroid di una fine, un’immagine che non riesci a toglierti dalla testa, che resta appesa al muro e trasforma la tua stanza in una prigione emotiva.

Maggiorelli racconta così la creazione di “Fuori fuoco”: “Ho sempre riguardato le foto solo quando volevo ammazzarmi di nostalgia. Lo faccio raramente, anche perché non ne scatto molte.

In “Fuori fuoco” ho voluto parlare di una rottura, mettere un punto. Scrivere la parola fine è un gesto immediato, magari ci puoi pensare per mesi, ma il momento in sé dura un attimo, come il momento di uno scatto, una vecchia foto mossa col soggetto fuori fuoco.”.

A proposito della partecipazione dei Lost Kids nella realizzazione del brano Maggiorelli si esprime così: “Fuori fuoco” è la mia prima canzone in collaborazione e sinceramente pensavo di trovare molti intoppi perché le canzoni sono molto personali, ognuno in quei tre minuti è libero di parlare dei fatti suoi; per fortuna con i Lost Kids avevo cose simili da esprimere e mi sono trovato bene fin dall’inizio”.