GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Si è tenuto nel pomeriggio di ieri 24 aprile 2023 a partire dalle ore 15:30 il talk istituzionale della 729a edizione della Fiera di San Giorgio nello Spazio Agora del padiglione del quartiere fieristico di via Spinazzola a Gravina in Puglia.Madrina dell'evento e moderatrice dell'incontro Manila gorio candidata a primo cittadino del caboluogo ouglese in vista dele elezion amministruve gerorossimo anno. Hanno partecipato al dibattito il sindaco di Gravina Fedele Lagreca e i componenti della giunta comunale vico stimolo assessore alle pontiche urbanistiche Gravina, Leonardo Vicino assessore bilancio e programmazione, Marienza schinco assessora alle attività produttive.Tema del talk la promozione e la valorizzazione della più antica fiera d'Italia. Presenti diverse figure istituzionali tra le quali numerosi sindaci dei paesi dell'ente Parco nazionale dell'Alta Murgia rappresentato dal presidente Francesco Tarantini e ronzo assessore alla cucura e curismo e bareran Prima uscita pubblica per Manila Gorio dopo l'annuncio alla candidatura dello scorso 16 aprile.«Sono onorata dell'investitura a madrina della riera di san Giorgio - ha aichiarato - si tratta al un evento al storica importanza per il territorio, ancora molto sentito dalla popolazione, fulcro del tessuto economico e sociale di questa meravigliosa terra. In Puglia abbiamo grandi tradizioni fieristiche come la Fiera del Levante che il sindaco De Caro ha saputo mettere in luce nonostante l'inflessione subita negli ultimi anni a livello partecipativo ed espositivo delle imprese, registrata ancor prima della pandemia. Se dovessi essere eletta uno dei miei obiettivi sarà riportare al trascorso prestigio e rendere l'evento barese significativo, irrinunciabile come centro nevralgico di approdo di tutta l'imprenditoria pugliese, prendendo esempio dall'impeccabile organizzazione della Fiera di San Giorgio».