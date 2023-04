Supersano, Antonio Rizzo colto da morte cardiaca improvvisa come Davide Astori

LECCE - E' morto per una fibrillazione ventricolare che ha portato ad un arresto cardiaco Antonio Rizzo, il calciatore 23enne di Supersano, deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorso. Il giovane è morto con le stesse modalità di Davide Astori, capitano della Fiorentina, secondo l'autopsia.La Procura ha già disposto la restituzione della salma alla famiglia. Ora servono ulteriori accertamenti sui campioni per stabilire cosa potrebbe aver scatenato l'aritmia fatale e possa o meno essere attribuibile a cause genetiche.