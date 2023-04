MARTINA FRANCA (TA) - Sabato 15 Aprile alle 21.00 al Piccolo Teatro Comunale “V. Cappelli”, andrà in scena il nono spettacolo previsto dalla rassegna teatrale del Comune di Martina Franca, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Si tratta del format “Cantieri comici” che rappresenta un cantiere della comicità, della parola, della satira, per un intrattenimento sano e intelligente, al passo coi tempi.Lo spettacolo prevederà le performances di Federico Sanfrancesco, vincitore della ventiseiesima edizione del rinomato Festival del Caberet-Città di Martina Franca, di Vincenzo Comunale e Fabio Baldieri. Nell’occasione, il pugliese Marco Colonna vestirà i panni del comico-conduttore ed avrà il compito di raccordare le varie forme di comicità che i suoi colleghi proporranno. Spazio quindi alla comicità e al buonumore in questo appuntamento che segue gli otto spettacoli a cui gli spettatori hanno gradevolmente assistito nelle rappresentazioni precedenti.Info Biglietti e Prenotazioni ai numeri 080.4113121 - 3284860906www.teatropubblicopugliese.it