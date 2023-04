BARI – McDonald’s Italia partecipa alla tappa di Bari del Villaggio Coldiretti, l’appuntamento più autorevole del comparto agroalimentare italiano. Una partnership strategica, quella tra Coldiretti e McDonald’s, che arriva dopo l’ingresso dell’azienda in Filiera Italia, l’associazione nata con l’obiettivo di valorizzare l’industria agroalimentare italiana e riunire per la prima volta i diversi protagonisti del settore agricolo italiano, da Coldiretti fino agli attori dell’intera filiera, passando per produttori, distributori e ristorazione.Un passo significativo per una delle catene di ristorazione più diffuse nel Paese, da anni impegnata a investire su tutto il territorio nazionale. La partecipazione all’evento è, infatti, il naturale risultato del percorso di italianità intrapreso da McDonald’s ormai da diversi anni: oggi l’85% dei suoi fornitori sono aziende italiane da cui vengono acquistate ogni anno circa 140mila tonnellate di prodotti, per un investimento di 370milioni di euro. Un legame, quello con il comparto agroalimentare italiano, che si rafforza anche nella quindicinale collaborazione con i Consorzi di Tutela e Fondazione Qualivita, che ha portato ad inserire 18 ingredienti DOP e IGP in oltre 40 ricette dei menu McDonald’s, per un totale di 4.600 tonnellate di materie prime acquistate.“Siamo orgogliosi di poter partecipare a questa quarta tappa del Villaggio Coldiretti, qui a Bari. – ha commentato Dario Baroni, amministratore delegato McDonald’s Italia -. Un appuntamento che ci permette di ribadire il nostro impegno a investire nel comparto agroalimentare del Paese, con l’obiettivo di offrire qualità e italianità agli 1.2 milioni di consumatori che ogni giorno scelgono i nostri ristoranti. Un’occasione questa, per rafforzare anche il nostro legame con il territorio pugliese, dove oggi siamo presenti con 23 ristoranti e oltre mille dipendenti che ogni giorno testimoniano la vicinanza del brand al territorio e alla comunità”.In Puglia McDonald’s è presente con 23 ristoranti che impiegano oltre mille persone, di cui circa 300 solo nella città di Bari.