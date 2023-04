BRINDISI - Ieri la Geo Barents ha soccorso 440 migranti su un peschereccio nel Mediterraneo. Lo riferisce Medici Senza Frontiere. Secondo quanto confermato dalla Prefettura di Brindisi, che ha convocato per oggi alle 17 un tavolo di coordinamento per tutte le operazioni, l'arrivo della nave è previsto per dopodomani, venerdì 7 aprile.