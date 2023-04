GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Riparte il tour pugliese di Miss Italia, affidato per il secondo anno consecutivo alla Carmen Martorana Eventi, agenzia di moda e spettacolo con una consolidata esperienza anche oltre i confini nazionali ed esclusivista regionale del concorso di bellezza più celebre del Paese.La ricerca delle aspiranti miss avrà inizio con il casting che si svolgerà sabato 22 aprile, alle ore 19.00, in Piazza della Repubblica a Gravina in Puglia.Condurrà Christian Binetti, "presentattore" e volto di Teleregione confermato come presentatore ufficiale del tour; ospite l'attore del Mudu' Emanuele Tartanone che certamente non mancherà di creare scompiglio.Il casting è un evento "Fuori Fiera" volto ad implementare l'offerta culturale di qualità e la promozione del territorio nonché ad incrementare il flusso turistico della cittadina murgiana nell'ambito della tradizionale Fiera di San Giorgio giunta alla 729esima edizione.