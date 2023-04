Drop of light/Shutterstock





Anche Mykolaiv è stata duramente colpita. "Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina", ha dichiarato il capo della polizia nazionale Igor Klymenko, come riportato da Rbc-Ucraina.



Un missile russo ha colpito questa mattina un edificio residenziale di nove piani, uccidendo sei civili e ferendone altri nove a Uman, nella regione di Cherkasy dell'Ucraina centrale, ha detto il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak. dai media del paese.



Il presidente Zelensky su Telegram: "Questo terrore russo deve affrontare una risposta equa da parte dell'Ucraina e del mondo. E lo farà. Ogni attacco del genere, ogni atto malvagio contro il nostro Paese e il nostro popolo avvicina lo stato terrorista al fallimento e alla punizione, non viceversa, come pensano. Non dimenticheremo alcun crimine, non permetteremo a nessun invasore di sottrarsi alla responsabilità".

KIEV - L'esercito russo ha lanciato più di una dozzina di missili da crociera su Kiev, nell'Ucraina centrale e meridionale, uccidendo diversi civili tra cui un bambino di due anni e la sua giovane madre a Dnipro. A riferirlo le autorità di Kiev pubblicando le immagini degli attacchi sui social media. Le sirene dei raid aerei hanno suonato nella capitale quasi due mesi dopo gli ultimi attacchi.