Con la sottoscrizione dell’accordo di convenzione, “Molfetta in centro” è entrata a far parte della base associativa di Confesercenti Bari, la cui presidente, Raffaella Altamura, spiega: «Il nostro lavoro è sempre improntato al servizio del territorio- è il messaggio di benvenuto di Raffaella Altamura- e ci affiancheremo a “Molfetta in centro” per progetti di innovazione digitale, accesso al credito, animazione territoriale, start-up di idee e tanto altro. Vogliamo essere “un incubatore propositivo di eventi”, con la nostra struttura provinciale che sarà a completa disposizione dell’associazione», sottolinea la presidente di Confesercenti Bari.



Il presidente di “Molfetta in centro”, Giuseppe Andriani, aggiunge: «Siamo felicissimi di entrare a far parte di Confesercenti Bari, presente sui tavoli nazionali, regionali, provinciali e comunali. L’intento è quello di dare ulteriore sviluppo al nostro programma per la città- sottolinea Andriani- perché siamo certi che, attraverso la Confesercenti, si potranno raggiungere risultati importanti anche a breve termine». Salvatore Farinato è il neodelegato di Confesercenti Molfetta: «Non posso che esprimere tutta la mia felicità per l’accordo sottoscritto tra Confesercenti e “Molfetta in centro”. Per qualità ed attrattiva, queste sono attività di spicco della nostra città. Con loro- spiega Farinato- iniziamo un percorso che va dalla formazione alla possibilità di organizzare eventi di qualità: eventi che possano fungere da volano per la città di Molfetta».



ELENCO ATTIVITA’ ASSOCIATE “MOLFETTA IN CENTRO”



- Laborottica - Heart Home Evolution - Tradizioni Andriesi - Francesco Tedesco assicuratore - zerottanta travel - L'angolino del Corredo - Smart - Mulino Bianco Panificio - Arte Infissi - Bar Sport - La Trottola - Tabaccheria del corso - Wild - Herald & Sons - Il Tesoro Glam - Gigi parrucchieri - Camera Caffè - Baby&Co. - Ragno Gioielli - Noi Ottici - Tabaccheria Logolusio - New Optic - Cirilli Point - Reverse - Bk Shoes - Annagrazia - Sabbia Rosa - Bar IT - Twice - Allianz Assicurazioni - Natalicchio - Ottica Di Pilato - Oro Time - Les Lunettes (ottica) - Sasso Calzature - Carisma by Medical - Les Vanites (parrucchiere)

BARI - L’associazione di commercianti e Confesercenti Bari hanno sottoscritto un importante accordo di convenzione con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali ed il territorio Si allarga la base associativa di Confesercenti Bari. Dopo l’ingresso di “Molfetta food”, l’associazione di ristoratori di Molfetta che si pone l’obiettivo di promuovere il territorio e valorizzare i suoi prodotti, mettendo al centro le proprie competenze e la propria professionalità, ora è la volta di “Molfetta in centro”, associazione che comprende una quarantina di attività del centro di Molfetta, che si uniscono per proporre idee e progettualità per la zona nevralgica del commercio molfettese.