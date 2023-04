Interverranno: il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, Marialuisa Sabato ed Enrica Simonetti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Sarà presente l’autore.«Davvero prezioso il contagio emozionale tra uno scrittore e una pittrice, scrive Teresa Gentile nella sua recensione - entrambi volti ad attualizzare e tramandare ognuno con il proprio talento, tanti insegnamenti dei nostri avi che, se ricordati, potranno certamente aiutarci a tornare ad essere degni della nostra umanità modificando, sia pure in piccola parte, eventi in cui i posteri leggeranno la storia dell’attuale generazione».Contestualmente sarà presentata ed inaugurata da Enrica Simonetti, l’esposizione personale di dipinti ed illustrazioni “Illustrare per Illuminare” di Marialuisa Sabato che oltre alle illustrazioni, ha firmato la postfazione del volume.La mostra sarà visitabile fino al 19 maggio presso lo stesso Centro Polifunzionale dell’Università di Bari dal lunedì al venerdì (ore 9.00-19,30, sabato 9.00-17.00 e Domenica dalle 10.00 alle 16.00). Un evento da non perdere.