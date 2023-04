NOICATTARO (BA) - Sono cominciati i lavori per il recupero dell’antico forno situato nell’omonima via nei pressi della Chiesa Madre, nel centro storico di Noicàttaro. Un forno comunale, protagonista in passato delle tradizioni nojane.“Uno tra i presidi identitari più rilevanti che in questi anni abbiamo voluto attivare per favorire dinamiche sociali positive. Un luogo carico di storia e di tradizione, dove le famiglie cuocevano i tradizionali taralli fatti in casa e che rappresentava un’occasione di socialità nel centro storico”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.L’operazione di recupero è stata lunga e complessa: l’antico forno, infatti, è stato messo in vendita e ceduto ad un privato. Solo attraverso il finanziamento di Rigenerazione Urbana Asse XII è stato possibile riacquisire l’immobile e avviarne la ristrutturazione, oggi in corso.“L’intento di questa acquisizione e ristrutturazione è, oltre che restituire un bene storico ai nojani, anche avviare un processo sociale con la collaborazione delle associazioni che si occupano di ragazzi con disabilità che potranno intraprendere percorsi di formazione ed inserimento lavorativo nel settore della panificazione e della produzione di prodotti da forno. Oltre a essere un presidio culturale e identitario, l’antico forno diventa un luogo di opportunità. Non solo uno spazio “nuovo” ma il segno forte della volontà di rendere Noicàttaro un paese accessibile e inclusivo, dove ognuno può trovare le opportunità per sviluppare le proprie abilità”, dichiara l’assessora allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.“Il recupero dell’Antico Forno si collega al progetto di riqualificazione di Palazzo Crapuzzi nell’ottica di valorizzazione del centro storico che stiamo portando avanti come amministrazione. Luoghi identitari in cui si ricorda la storia e i fasti del passato e che oggi possono essere recuperati a favore della collettività”, dichiara l’assessore allo Sviluppo del Territorio Vito Santamaria.“L’intervento si inserisce nel quadro di azioni che come amministrazione comunale abbiamo scelto di concretizzare per tenere vivo il centro storico. Stiamo recuperando un patrimonio storico - architettonico che valorizzeremo anche attraverso l’organizzazione di visite guidate. Inoltre, stiamo agevolando le attività che vorranno insediarsi nel centro storico attraverso la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali. L’obiettivo è riscoprire la bellezza della nostra storia e delle nostre tradizioni”, conclude il sindaco.