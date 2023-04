BARI - Il Rotary Club Bari Mediterraneo, con le eccezionali professionalità presenti all’interno del Club, ha progettato e realizzato un importante Service a favore dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.“Lo scopo principale del Rotary - dichiara il Presidente del Club per l’anno rotariano 2022-2023 dott.Paolo d’Ambrosio - è fare Service nelle 7 aree di intervento e questo ho perseguito insieme al Direttivo e al Club durante tutto l’anno per migliorare le condizioni di vita della comunità e per il bene di altri. Con questo imponente Service si realizza una significativa opera finalizzata all’umanizzazione del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari; renderemo, infatti, il passaggio sotto il tunnel che va al reparto, un percorso favolistico a 360° in cui i bambini si sentiranno come in un viaggio sottomarino pieno di colori ed emozioni e avranno modo di trascorrere la degenza con molta più serenità”.Il Service, realizzato tecnicamente e montato dalla Everprint di Acquaviva delle Fonti (BA), è stato reso possibile anche grazie al sostegno dei Partner del Forum del Risparmio che si è tenuto a Bari il 21.9.2022 presso il celebre palazzo “Spazio Murat” di Piazza del Ferrarese: Azimut, Banca Aletti, Banca Widiba, Capital Group, Columbia Threadneedle, Fidelity, Franklin Templeton, Generali Italia, Invesco, Pictet, Empirich. Il tunnel sarà inaugurato il 4 aprile 2023 alle 11:30 alla presenza del Direttore Generale del Policlinico Dr. Giovanni Migliore e delle Autorità civili, religiose e militari.