GROTTAGLIE (TA) – Dare una nuova vita agli aeromobili, ovvero valorizzare gli aeromobili a fine vita. Sarà questo il compito di chi si aggiudicherà l’affidamento in subconcessione di un’area rientrante nel sedime aeroportuale dell’aeroporto ‘Marcello Arlotta’ di Grottaglie. Aeroporti di Puglia, infatti, ha pubblicato un ‘avviso commerciale per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sub-concessione di area aeroportuale per insediamento produttivo per la realizzazione di attività di Disassembly, Dismantling & Recycling Aircrafts”.La Società aeroportuale, d’intesa con l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, intende svolgere una selezione concorrenziale tra operatori del settore al fine di raccogliere entro il 2 maggio prossimo le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici idoneamente qualificati per lo svolgimento dell’attività con esperienza pregressa nell’attività industriale aeronautica, logistica o servizi strumentali alle stesse.“Questo avviso – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è la testimonianza diretta della possibilità di sinergia tra le imprese e la società aeroportuale. Il nostro compito è quello di sviluppare modelli di business complementari al trasporto aereo e di metterli a disposizione del mondo delle imprese. La scelta dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie non è casuale. Riteniamo infatti che Taranto sia l’unico posto in Puglia in cui ci sia una competenza specifica in questo settore, trattandosi per altro di un’attività industriale compatibile con il modello di business individuato nel Piano Strategico di Aeroporti di Puglia”.“Dare all’aeroporto di Grottaglie la centralità che merita per generare sviluppo e occupazione - ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - è l’obiettivo di questo bando e, più in generale, della visione industriale della Regione Puglia rispetto a questa infrastruttura. Il settore dell’aeronautica è un settore su cui stiamo molto investendo; favorire la connessione tra imprese, generare nuove opportunità di sviluppo di un’intera filiera e farlo proprio a Grottaglie restituisce il senso del lavoro fatto in questi anni”.