BARI - Con il Programma Sviluppo Rurale , con l’operazione 7.2 B si finanzia il rimodernamento delle strade comunali extraurbane secondarie esistenti, di esclusiva proprietà pubblica. Per tale bando è stata stanziata una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro ed è indirizzato ai comuni, con lo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade rurali e, quindi, consentire di raggiungere più facilmente le abitazioni in campagna, zona industriale e i terreni agricoli. Lo rende noto il Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto Cosimo Borraccino.Ogni comune può presentare domande per un massimo di un milione di euro mentre il costo totale del singolo progetto dovrà rientrare tra i 100 e i 250 mila euro.Tale finanziamento andrà a coprire il rifacimento della sede stradale esistente, la realizzazione di impianti di illuminazione a risparmio energetico nel rispetto dei CAM( i criteri ambientali minimi) e le spese di progettazione tecnica degli interventi.Da parte del presidente Emiliano, con questo avviso del PSR PUGLIA 2014-2022 , vuole sostenere togliendo disagi a quella popolazione rurale e imprenditori che hanno investito con le proprie aziende in quei territori rurali.Un ringraziamento va anche all' Assessore all' Agricoltura Donato Pentassuglia , per il lavoro egregio per dare giusta rilevanza a quelle strade extra urbane spesso bistrattate che , invece , sono importanti che danno l'accessibilità a imprenditori e lavoratori per andare a lavorare in imprese agricole, agriturismi e strutture ricettive .Inoltre, questo rifacimento delle strade extra urbane, sono importanti per i tanti turisti, linfa socio-economica pugliese, che durante l'anno, vengono a scoprire e riscoprire le bellezze rurali delle nostre campagne pugliesi .Questo avviso pubblico verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è già disponibile sul portale del PSR Puglia 2014-2022. Sarà operativo dalle ore 12.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul BURP.