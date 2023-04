PUTIGNANO (BA) - Doppio appuntamento, questa settimana, con il teatro a Putignano. Per la stagione di prosa 2022/2023 del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese venerdì 14 aprile (ore 21:00) in scena Tango a dos voces, domenica 16 aprile appuntamento con Nel bosco addormentato inserito nella stagione “La scena dei ragazzi”.Note e versi di una musica che ha stregato il mondo. Tango a dos voces è lo spettacolo che vede come protagonisti Giacomo Medici e Sarita Schena, cantanti noti nel panorama internazionale del tango e dell’opera. Un vero e proprio viaggio nel tango partendo delle sue origini, per poi omaggiare gli artisti che hanno segnato la storia di quel genere musicale destinato a stregare il mondo; tra questi Carlos Gardel, icona del tango, la cui voce nel 2003 è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Impreziosiscono e rendono unico il concerto gli interventi dei ballerini e maestri di tango Michele Lobefaro e Gabriella Todisco.Nel bosco addormentato, della compagnia Bottega Degli Apocrifi, con Bakary Diaby, Raffaella Giancipoli, Miriam Fieno, Matteo Miucci, Fabio Trimigno, drammaturgia Stefania Marrone e Cosimo Severo, regia Cosimo Severo, è liberamente ispirato a Charles Perrault, ai fratelli Grimm, a Tahar Ben Jelloun, a Giambattista Basile, a Italo Calvino e a tutti coloro che un giorno nel bosco hanno incontrato la Bella Addormentata e ce l’hanno raccontato.La fata Bianca, la più bella, sola e potente fata del regno appare nel sogno della Regina e le promette che avrà la figlia che tanto desidera. Cosa succede quando un sogno si avvera? Nel castello la fata Brutta, chiacchierona e smemorata, e la fata Muta, che ha una classe che manda in bestia la sua sgraziata collega, preparano il corredino e i festeggiamenti. La fata Brutta si occupa degli inviti, si sforza di ricordarsi tutti, proprio come ha detto la regina, di non dimenticare nessuno, fosse pure la persona più antipatica del regno. La festa è un successo, a parte quel brivido freddo all’improvviso dietro la schiena, a parte quella figura che guarda minacciosa la carrozzina della principessa, a parte che la fata Brutta si è ricordata di invitare tutti tranne la fata Bianca.Tango a dos vocesPlatea € 22,00Galleria € 18,00Nel bosco addormentatoBiglietto unico € 5,00Biglietti disponibili online su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/racconti-disumani/200491, nei punti vendita Vivaticket e ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, senza costi di prevendita all’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano (via Roma, 8).