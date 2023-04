GINEVRA - Il settore crociere ha ripreso a navigare registrando numeri record: la maggior parte degli itinerari estivi son già quasi tutti sold out e per milioni di italiani, tra cui quelli impossibilitati nel prendere ferie in estate e per chi non riesce a fare a meno di un break autunnale, è già tempo di pianificare le proprie vacanze fuori stagione. La crociera standard e più comunemente conosciuta, resta quella di durata settimanale, 8 giorni e 7 notti, con una programmazione globale verso ogni angolo del mondo.Ma c’è un trend molto in voga nelle preferenze dei crocieristi di tutte le nazioni: le crociere lunghe, tecnicamente chiamate Long Cruises, che hanno una durata fra i 10 e anche superiore ai 20 giorni, ma le più gettonate, stando all’osservatorio interno di MSC Crociere,sono quelle 11 giorni alla scoperta del sud del Mediterraneo, delle Canarie, di Grecia, Egitto, Turchia e Israele. Ed è proprio per questo motivo che MSC Crociere ha messo a disposizione dei vacanzieri fuori stagione, un ricco ventaglio di proposte tra cui secgliere.Ma quali sono i 5 motivi per scegliere una long cruise targata MSC Crociere?1-Per le Soste Lunghe, la durata delle soste si adatta alla tipologia di crociera è diventa Long. Se tra arrivo in porto e partenza solitamente una nave staziona 6-7 ore, le long cruises in programma in autunno ripartiranno anche dopo 13 (a Casablanca, Port Said e Alessandria d’Egitto) e un’intera giornata a Istanbul e i porti greci! Consentendo di girovagare in lungo e largo queste magnifiche destinazioni.2-Consentono di vivere appieno il mare… _ questi itinerari oltre alla possibilità di raggiungere meravigliosedestinazioni poggiano su un plus significativo dato dall’offrire nel corso dell’itinerario anche diversi giorni di esclusiva navigazione: il massimo per dedicarsi al totale relax garantito da una giornata nell’MSC Aurea SPA presente su ogni nave, o a bordo piscina con un libro ammirando il mare. Dedicarsi all’attività fisica, in palestra o facendo sport. Le giornate di navigazione rappresentano un toccasana, e un invidiabile break prima e dopo quelle trascorse a fare i turisti nelle più belle città del mondo.3-…e l’autunno mediterraneo_ Ritmi più blandi, meno folla nei luoghi turistici, clima mite, uguale infinite possibilità. MSC Crociere ha deciso di inserire tanti itinerari nella sua programmazione autunnale. Ad esempio· Verso Occidente: Andalusia, Marocco, Canarie ad ottobre e novembre da Genova a bordo di MSC Divina: Barcellona, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Malaga e Marsiglia, vivi il sud del Mediterraneo in tutte le sue sfaccettature.· Verso Oriente: Grecia, Turchia, Israele, Egitto a novembre da Trieste o Bari per una crociera di 9 notti a bordo di MSC Poesia verso Atene e Efeso una delle più importanti città del mondo antico e sosta lunga a Istanbul con il suo vivace centro bizantino . Invece da Venezia a bordo di MSC Armonia una crociera di 11 notti alla scoperta delle antiche superpotenze che un tempo dominavano il Mediterraneo, Grecia e Egitto. In Grecia, esplora Heraklion, dove chiese bizantine convivono accanto a palazzi veneziani e fontane turche, a testimonianza della storia multiculturale della città. Oppure Creta per visitare i villaggi e la tipica città costiera cretese. E Rodi ti lascerà senza fiato con siti archeologici, monumenti medievali e panorami naturali incantevoli.4- Sono comodamente accessibili da tutta Italia: Venezia, Genova, Civitavecchia, Palermo, Messina…le navi da crociera partono da tutta Italia, queste son le partenze degli itinerari sopracitati. Ma tutti hanno un porto vicino da cui salpare.5- Chissà che prezzi...: il mondo delle crociere premia l’advanced booking, prenotando in questi giorni i prezzi sono davvero alla portata di tutti, con una tariffa media di 900 euro a persona, circa 75 euro al giorno tutto all inclusive, compresa l’esperienza indimenticabile di navigare il mondo accompagnando le sue luci più tenui verso la fine dell’estate.