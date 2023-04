Shutterstock

Il presidente russo, Vladimir Putin, nella sua visita a sorpresa alle truppe impegnate nelle regioni ucraine di Kherson e Lugansk, ha augurato ai soldati gli auguri per la Pasqua ortodossa, celebrata domenica scorsa 16 aprile, e ha donato loro delle icone. Ai comandanti del gruppo Dnepr, di stanza nella regione di Kherson - dove il leader del Cremlino si è recato in elicottero - Putin ha consegnato una copia dell'icona, che "apparteneva a uno dei ministri della difesa di maggior successo dell'Impero russo". Il presidente ha aperto e mostrato l'icona, come si vede in un video pubblicato dall'agenzia ufficiale Ria.Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha comunicato che l'ambasciatore Usa a Mosca, Lynne Tracy, ha potuto visitare il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich in prigione. Ieri i sanguinari mercenari russi della Wagner hanno confessato di aver ucciso bambini a Bakhmut e Soledar.