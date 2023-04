La Medicina pone le sue radici nelle discipline umanistiche e in tal senso è conoscenza dell’essere umano. Alla luce di tali considerazioni il rapporto Medico-Paziente pone in costante relazione le conoscenze del Medico e i vissuti del Paziente in una reciprocità in cui le emozioni, al di là delle macchine, transitano dal Paziente al Medico e viceversa. E non mi dilungo sulle attese dovute ad altro ma che certo bene non fanno... E tutto ciò credo che valga al di là di qualsiasi robot, utile ma non certo da diventare sostitutivo della mano e della abilità chirurgica, E spero che non ci si dimentichi dello sguardo ( necessario per una semiotica opportuna) della Parola terapeutica del Medico e le sue tecniche di accudimento” .



Oppure i robot dovranno anche accarezzare il Paziente con il loro braccio metallico ?

La Scienza Medica dilata sempre di più le frontiere del possibile e l’Arte Medica, nel suo più autentico significato, si ritrova oggi tra problematiche complesse di relazione, tecnologiche e organizzative. Tutto ciò determina una risonanza emotiva profondissima del Paziente con l’emergere di inaspettati vissuti e aspetti latenti e/o rimossi. Le innovazione tecnologiche, quali tra le altre anche i robot, che applicano nella realtà le conoscenze scientifiche non sono senza effetti sulla persona del Paziente e del Medico nonché del loro rapporto. Delegare totalmente le diagnosi alle “ macchine” significa e parcellizzare il Paziente e abdicare alla propria funzione di Medico così come non tenerne conto può significare credere nella propria onnipotenza narcisistica: in entrambi i casi il Paziente viene negato nella sua realtà di persona (burn out).Quale futuro attende la Scienza Medica e l’Uomo? Si tratta di pensare il non ancora che ci appare già presente. L’intrusività della tecnologia vìola, in ogni caso, l’intimità del Paziente che oggi più che in altri tempi necessita di una relazione con il Medico in cui la fiducia diventa davvero un elemento cardine dell’intera relazione. Di qui, nonostante il sostegno della tecnica , a volte forse eccessivamente sostenuta dal mercato ma non mi permetto a tal proposito alcuna considerazione , appare oltremodo la necessità di ripensare alla propria identità di Medico per riconsiderare il Paziente nella sua complessità di Persona. Il che non significa evidentemente assolutamente rinunciare a quanto la tecnica, la robotica o altro nella realtà tecnologica ci indicano perché sono un ausilio.