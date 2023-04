Pixabay





Il poker e i suoi numeri: il traino del digitale



Per leggere il fenomeno economico che ruota attorno al poker è necessario dare uno sguardo anche ai numeri della sua versione digitale: negli ultimi due anni, infatti, il mondo del poker online è andato incontro a un incremento di quasi il 45% sul fronte dei tornei e di oltre il 14% nel segmento del cash game, una dinamica virtuosa che domina il settore del gaming digitale ed è legata prevalentemente alla diffusione capillare di Internet. Grazie alla Rete, infatti, il tavolo da gioco si è trasformato in un luogo virtuale aperto a tutti, una vera e propria svolta pop che ha reso il poker estremamente trasversale e inclusivo. A tutto questo va aggiunta un’altra considerazione: grazie alla connettività, che è la parola chiave della nuova era del poker, player di lungo corso, appassionati e giocatori alle prime armi hanno la possibilità di ritagliarsi il proprio momento di svago al tavolo da gioco con grande facilità, collegandosi a Internet tramite pc, tablet o smartphone. Proprio i device di nuova generazione, grazie alle semplicità d’uso delle applicazioni dedicate, rappresentano il modo più rapido per godersi il proprio “momento poker”.



Il Texas Hold’em in cima alla classifica delle specialità più apprezzate dai giocatori



Come ogni fenomeno economico e di costume che si rispetti, anche il poker si caratterizza per le sue tendenze. Su questo fronte uno dei trend più consolidati tra i giocatori è la passione per il Texas Hold’em. Affermatasi negli Stati Uniti intorno agli anni ’50, questa specialità si colloca nel segmento del Community poker, una variante che, come suggerisce il nome, include tutte quelle specialità che prevedono una vela di carte comunitarie: si tratta di carte che possono essere consultate, ed eventualmente utilizzate, da tutti i partecipanti. Nello specifico, il poker alla texana contempla un numero di giocatori compreso tra due e dieci. Il gioco inizia con la distribuzione di due carte, che poi insieme a quelle comuni concorrono alla formazione del punteggio di ciascun partecipante durante.



Questa specialità è diventata molto popolare, soprattutto con l’avvento delle piattaforme digitali ADM, che offrono un’esperienza di gioco gratificante, da vivere in tutta sicurezza. Le formule proposte dai vari operatori digitali sono l’ideale per i giocatori di lungo corso, che hanno la possibilità di confrontarsi con avversari internazionali nell’ambito di tornei molto seguiti. Ma c’è di più: grazie alle possibilità offerte dal migliore operatore online, anche i giocatori alle prime armi possono confrontarsi con la loro famosa proposta di



Quello che ruota attorno al poker è un universo poliedrico che si riverbera sui diversi ambiti della vita quotidiana. Innanzitutto è un gioco che aiuta ad affinare doti strategiche, calcolo probabilistico e capacità di introspezione, tutte qualità preziose non solo nel gioco, ma anche nella vita. Ma c’è di più: questo passatempo dalle antiche origini, infatti, rappresenta da sempre una metafora molto efficace per raccontare e descrivere le vicende umane. A tutto questo, naturalmente, va aggiunto l’aspetto economico: non dimentichiamo che, in quanto forma di intrattenimento, il poker alimenta da sempre un indotto di casinò terrestri, sale da gioco, hotel e resort: celebri su questo fronte sono città come Las Vegas o Macao, la cui economia si basa prevalentemente sugli introiti provenienti dalle strutture destinate al gioco. Tutto questo solo parlando di casinò terrestri. Perché poi al volume d’affari che il poker genera tramite le strutture fisiche va sommato quanto deriva dalla compagine digitale: l’online, si sa, negli anni ha registrato performance davvero imponenti, con un incremento che solo nel segmento dei tornei ha raggiunto il 45%. Ecco perché l’economia del poker rappresenta un volano preziosissimo per tutto il settore del gaming, sia fisico che digitale: tra tornei, resort a tema nelle grandi capitali del poker, eventi da seguire in streaming e piattaforme di gioco, l’indotto legato a questa pratica ludica è molto vasto e nel tempo ha dato vita a una vera e propria community di appassionati che ama ritrovarsi, confrontarsi e sfidarsi al di là e al di qua dello schermo, sempre con un occhio attento ai grandi campioni e alle loro imprese al tavolo verde.

Strategia, pensiero matematico, doti empatiche: queste sono solo alcune delle abilità che il poker aiuta ad affinare. Con la sua estetica inconfondibile e grazie all’efficacia con cui si presta al racconto della quotidianità e delle dinamiche dei rapporti interpersonali, questo passatempo dalle antiche origini è molto più di un gioco di carte ed è andato incontro a una diffusione massiccia e trasversale che nel tempo ha creato una platea di fruitori estremamente eterogenea: è molto praticato tanto dai giovani, quanto dalle persone di età più avanzata e appassiona in egual misura sia gli uomini che le donne.Praticato al tavolo verde o in versione digitale, il poker risulta il re dei giochi da casinò: iconico con il suo sistema di regole e varianti, questo gioco detiene anche una prestigiosa leadership economica poiché fa da traino all’industria del gambling e dell’gaming. Una tendenza che domina il settore e che promette performance eccellenti anche per gli anni avvenire.I giocatori di lungo corso sanno quanto il poker sia avvincente e stimolante da praticare in prima persona al tavolo verde, fisico o virtuale che sia, ma non solo: questo gioco, infatti, ha nel suo DNA anche una importante componente fruitiva da vivere come spettatori. Questa pratica ludica, infatti, è oggi il fulcro di numerosissimi tornei ed eventi internazionali a cui prendere parte dal vivo, ma anche da remoto. Tutto questo, in particolare, ha contribuito a rendere il poker ancora più popolare: gli appassionati di tutto il mondo, infatti, possono seguire i campioni in tempo reale durante i match più prestigiosi grazie alle piattaforme digitali e allo streaming.La nuova dimensione fruitiva legata ai tornei ha creato una nutrita community di pokeristi che da giocatori si trasformano in spettatori e seguono i big di questa disciplina durante le gare, studiano le loro mosse e cercano di carpirne i trucchi.In questo modo ogni match diventa un evento di impatto mediatico, un vero e proprio poker show in grado di avvicinare ampie fasce di pubblico, come accade per manifestazioni sportive di livello, come i Giochi del Mediterraneo Se dunque il poker, nonostante le origini antiche, ha conservato nel tempo il suo appeal, è perché risulta avvincente non solo al tavolo da gioco fisico, ma anche come passatempo virtuale da praticare online e come eSport da seguire in diretta streaming. Tutto questo nel tempo si è tradotto in un indotto economico di grande rilievo. Osserviamolo da vicino.Il poker nella sua versione tradizionale è legata a sale da gioco e casinò terrestri, luoghi simbolo di una pratica ludica intramontabile, spesso celebrati anche dal mondo del cinema e della musica. D’altra parte come non pensare a Las Vegas, iconica città del Nevada, la cui economia ruota prevalentemente attorno al turismo generato dal gambling? Qui nel solo mese di aprile 2022 il volume di incassi dei casinò ha toccato quota 1,13 miliardi di dollari, una cifra di tutto rispetto, che ha superato dell’8,6% il ricavato dell’anno precedente. Se Las Vegas è considerata un pò il tempio del gioco d’azzardo, in terra americana anche altre città svettano nella classifica delle località con il più alto numero di casinò, come ad esempio Reno, sempre nello stato del Nevada e Atlantic City, nel New Jersey: entrambe hanno visto crescere la propria fama grazie alla dimensione ludica e all’indotto turistico ad essa legato.Tra le città che nel mondo sono diventate sinonimo di gaming, e dunque di poker, c’è anche Macao . L’ex colonia portoghese in Cina è oggi una meta molto apprezzata dai giocatori internazionali e proprio con Las Vegas si contende la leadership in materia di fatturato, arrivando a introiettare guadagni superiori di 5-7 volte aspetto a quello del circuito della città americana.