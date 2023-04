BARI - Il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti comunica che sono cominciati ieri mattina, a Bari vecchia, gli interventi di recupero delle basole in strada Bianchi Dottula, un percorso caratteristico che collega il castello Svevo con piazza Chiurlia.L'azienda incaricata si occuperà di effettuare una manutenzione straordinaria sistemando le antiche basole, inclinate o danneggiate, che rappresentano un pericolo per i pedoni.“Si tratta di un intervento fortemente richiesto dai tanti residenti che da sempre convivono le testimonianze della storia presenti nel cuore antico della nostra città - commenta Lorenzo Leonetti -. Strada Bianchi Dottula è uno dei percorsi preferiti dai turisti che affollano i vicoli del borgo antico: con l'assessore Galasso e lo staff della ripartizione Lavori Pubblici, prosegue l'impegno di questa amministrazione per la tutela di uno dei simboli indiscussi della nostra città vecchia, le chianche”.“I lavori di ripristino in strada Bianchi Dottula dureranno circa tre settimane - precisa l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso - per poi spostarsi in altre strade della città vecchia dove sono previsti altri interventi puntuali di smontaggio e rimontaggio in quota delle basole esistenti, eliminando avvallamenti o piccole insidie correlate ad alcune instabilità, o di sostituzione delle basole lesionate o irrimediabilmente danneggiate che costituiscono un potenziale rischio per il passaggio pedonale. Tra i prossimi interventi in programma, quello di ripristino di zone circoscritte di pavimentazione di Strada Verrone, oggetto di numerose segnalazioni di residenti e passanti, nonché di interrogazioni consiliari finalizzate a un intervento risolutivo”.